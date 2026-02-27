Initiation photo nature Bairon et ses environs

Initiation photo nature Bairon et ses environs dimanche 29 mars 2026.

Etang de Bairon Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
La demi-journée (Animation prévue à partir de 3 personnes jusqu’à 10 maxi)

Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

2026-03-29

Billebaude photographique Gratuit pour les moins de 12 ans
  .

Etang de Bairon Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

Billebaude photographique Free for children under 12

L’événement Initiation photo nature Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-02-26 par Ardennes Tourisme