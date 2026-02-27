Initiation photo nature Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Initiation photo nature Maison de la Nature Boult-aux-Bois dimanche 12 avril 2026.
Initiation photo nature
Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
La demi-journée (Animation prévue à partir de 3 personnes jusqu’à 10 maxi)
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Initiation à la photo de nature pour débutant : apprenez les bases techniques et les réglages pour composer de jolies photos lors de mini-ateliers en pleine nature Gratuit pour les moins de 12 ans
Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Introduction to nature photography for beginners: learn the technical basics and settings to create beautiful photos during mini-workshops in the great outdoors Free for children under 12 years of age
