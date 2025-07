Initiation pierre sèche au marché médieval Espagnac-Sainte-Eulalie

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Initiation à la restauration de murets en pierre sèche avec Sébastien Pousse, artisan bâtisseur pierre sèche de la marque Valeurs Parc et découverte de la première édition du marché médiéval dans le magnifique village d’Espagnac Sainte Eulalie. Nombreuses animations tout au long de la journée, stands d’artisanat et de produits locaux…

20 places le matin et 20 l’après-midi .

Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

Learn how to restore dry-stone walls with Sébastien Pousse, a Valeurs Parc branded dry-stone builder, and discover the first edition of the medieval market in the magnificent village of Espagnac Sainte Eulalie. Numerous events throughout the day, with stalls selling crafts and local produce…

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Einführung in die Restaurierung von Trockensteinmauern mit Sébastien Pousse, Handwerker und Trockensteinbauer der Marke Valeurs Parc, und Entdeckung der ersten Ausgabe des mittelalterlichen Marktes im wunderschönen Dorf Espagnac Sainte Eulalie. Zahlreiche Animationen den ganzen Tag über, Stände mit Kunsthandwerk und lokalen Produkten…

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Un’introduzione al restauro dei muri a secco con Sébastien Pousse, costruttore di muri a secco con il marchio Valeurs Parc, e la prima edizione del mercato medievale nel magnifico villaggio di Espagnac Sainte Eulalie. Per tutta la giornata non mancherà l’intrattenimento, con bancarelle di artigianato e prodotti locali…

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Una iniciación a la restauración de muros de piedra en seco con Sébastien Pousse, constructor de piedra en seco con el sello Valeurs Parc, y la primera edición del mercado medieval en el magnífico pueblo de Espagnac Sainte Eulalie. A lo largo del día habrá numerosas animaciones, puestos de artesanía y productos locales…

