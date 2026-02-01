Initiation pilotage rotax karting Autoreille

CKB karting Autoreille Autoreille Haute-Saône

Tarif : 169 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Première initiation pilotage Rotax de l'année 2026 le samedi 7 février de 9h à 12h.Initiation sur Rotax Max Evo 2 temps 125 cm³ (ceux du CKB) avec coach, dès 15 ans, pour pilotes expérimentés.1 session de 8 minutes en 270 cm³ et 4 sessions de 10 minutes en Rotax avec, entre chaque session, un debriefing personnalisé.Restauration sur place bar, snack, pizza .

CKB karting Autoreille Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 16 06 24

English : Initiation pilotage rotax karting Autoreille

L'événement Initiation pilotage rotax karting Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY