Initiation Pokémon Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Initiation Pokémon Bibliothèque de Ménilles Ménilles samedi 13 septembre 2025.

Initiation Pokémon

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Viens découvrir l’univers du jeu de cartes Pokémon ! Apprends à construire ton deck, à jouer tes Pokémon en combat et à comprendre les règles du jeu dans une ambiance ludique et conviviale.

Tu aimes les Pokémon ? Tu collectionnes peut-être déjà les cartes sans trop savoir comment y jouer ? Cet atelier est fait pour toi !

La médiathèque propose une initiation au jeu de cartes Pokémon, pour les enfants et jeunes débutants qui souhaitent :

– apprendre les règles de base du jeu,

– comprendre comment fonctionne un deck,

– découvrir le rôle des Pokémon, Énergies et Dresseurs,

– s’entraîner à jouer des combats en toute simplicité.

Accompagné d’un bénévole, chaque participant pourra manipuler les cartes, poser ses questions, faire une partie d’essai, et repartir avec les bases pour jouer en autonomie.

Pas besoin d’être un expert ni d’avoir son propre deck du **matériel sera prêté sur place** pour faciliter l’apprentissage et s’amuser tous ensemble.

Un moment ludique, accessible et dynamique pour entrer dans l’univers stratégique des combats Pokémon, faire ses premiers pas de dresseur et peut-être… devenir un futur maître de la Ligue Pokémon !

A partir de 7 ans, parents bienvenus.

Gratuit sur Inscription. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

English : Initiation Pokémon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation Pokémon Ménilles a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération