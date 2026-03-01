Initiation Pôle Dance pour tous

Boulevard des Amériques Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Cet événement est une journée de découverte de la Pôle Dance, ouvert à TOUS, à partir de 13 ans.

L’activité principale se déroulera par petits groupes tout au long de la journée. Le reste du moment est dédié à la lutte contre le cancer par la prévention et la pratique du sport. Dans cet objectif, l’Association Rose en Baie est partenaire ainsi que des acteurs locaux afin d’échanger sur le sujet.

La participation est de 20€. Un goûter vous sera offert. .

Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 6 26 01 16 64 miossecjulie@live.fr

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English : Initiation Pôle Dance pour tous

L’événement Initiation Pôle Dance pour tous Granville a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Granville Terre et Mer