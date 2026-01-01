Initiation Poney Vacances de février Thauvenay
Initiation Poney Vacances de février Thauvenay lundi 19 janvier 2026.
Initiation Poney Vacances de février
2 Allee du Champ du Bois Thauvenay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19 10:00:00
fin : 2026-03-26 12:00:00
Date(s) :
2026-01-19 2026-01-20 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-27 2026-02-28
Offrez à vos enfants une aventure magique au cœur de l’hiver !
À partir de 2–3 ans
Au programme
Soins et préparation des poneys
Jeux et balades à poney
Chasse aux bonbons
Activités à thème
Goûter inclus (selon formules)
Repas chaud inclus les vendredis
Formules au choix
– Matin (10h–12h) 25 €
– Après-midi (14h–17h) 35 €
– Journée complète (9h–17h vendredis 20 & 27) 50 €
– Baby poney (samedis 21 & 28, 10h–11h) 15 €
Sur réservation places limitées
Une expérience douce, ludique et inoubliable pour les petits amoureux des animaux ! .
2 Allee du Champ du Bois Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74
English :
Treat your children to a magical winter adventure!
L'événement Initiation Poney Vacances de février Thauvenay a été mis à jour le 2026-01-16