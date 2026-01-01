Initiation Poney Vacances de février Thauvenay

Initiation Poney Vacances de février

2 Allee du Champ du Bois Thauvenay Cher

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-19 10:00:00

fin : 2026-03-26 12:00:00

Date(s) :

2026-01-19 2026-01-20 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-27 2026-02-28

Offrez à vos enfants une aventure magique au cœur de l’hiver !

À partir de 2–3 ans

Au programme

Soins et préparation des poneys

Jeux et balades à poney

Chasse aux bonbons

Activités à thème

Goûter inclus (selon formules)

Repas chaud inclus les vendredis

Formules au choix

– Matin (10h–12h) 25 €

– Après-midi (14h–17h) 35 €

– Journée complète (9h–17h vendredis 20 & 27) 50 €

– Baby poney (samedis 21 & 28, 10h–11h) 15 €

Sur réservation places limitées

Une expérience douce, ludique et inoubliable pour les petits amoureux des animaux ! .

2 Allee du Champ du Bois Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74

Treat your children to a magical winter adventure!

