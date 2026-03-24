Initiation pop-culture coréenne, partie 1 découverte de la pop coréenne, la k-pop Langres
Initiation pop-culture coréenne, partie 1 découverte de la pop coréenne, la k-pop Langres lundi 13 avril 2026.
Initiation pop-culture coréenne, partie 1 découverte de la pop coréenne, la k-pop
Bibliothèque René-Goscinny Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Tout public
Venez découvrir le Hallyu, la pop-culture coréenne. Cette première animation se focalisera sur la k-pop, des origines du phénomène au succès international du groupe BTS.
Sur inscription
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit .
Bibliothèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
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English :
L’événement Initiation pop-culture coréenne, partie 1 découverte de la pop coréenne, la k-pop Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres
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