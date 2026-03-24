Initiation pop-culture coréenne, partie 2 découverte des k-dramas et des webtoons

Bibliothèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Tout public

Venez découvrir le Hallyu, la pop-culture coréenne. Cette deuxième animation se focalisera sur les k-dramas, séries coréennes et sur les webtoons, bandes-dessinées numériques coréennes.

Tout public à partir de 8 ans

Gratuit .

Bibliothèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement Initiation pop-culture coréenne, partie 2 découverte des k-dramas et des webtoons Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres