INITIATION POTERIE ET VERRERIE Espondeilhan

INITIATION POTERIE ET VERRERIE

28 Rue des Consuls Espondeilhan Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Participez à l’initiation poterie et verrerie, organisée par l’Association Octobre Rose Espondeilhan ! Encadrés par des artisans passionnés, vous découvrirez les techniques de base et réaliserez vos propres créations. Une expérience originale et conviviale qui allie créativité, apprentissage et plaisir de fabriquer ses œuvres de ses mains. .

28 Rue des Consuls Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77

English :

Pottery and glassware initiation organized by the Association Octobre Rose Espondeilhan! Discover the skills of craftsmen and create your own works.

German :

Töpferei und Glasbläserei, organisiert von der Association Octobre Rose Espondeilhan! Entdecken Sie die Gesten der Handwerker und kreieren Sie Ihre eigenen Werke.

Italiano :

Introduzione alla ceramica e alla lavorazione del vetro organizzata dall’Associazione Octobre Rose Espondeilhan! Scoprite le abilità degli artigiani e create le vostre opere.

Espanol :

Iniciación a la alfarería y la cristalería organizada por la Asociación Octobre Rose Espondeilhan Descubra las habilidades de los artesanos y cree sus propias obras.

