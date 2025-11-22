Initiation Poterie Honfleur

Initiation Poterie

La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 15:30:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06

Venez vous initier ou compléter votre pratique de la poterie lors d’un atelier au cœur d’Honfleur. Vous pourrez vous essayer aux trois disciplines de la céramique le décors sur céramique, le tournage et/ou le moulage. Un atelier à la carte et adapté à chacun.

La Faïencerie, 30 rue Cachin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 46 89 88 15 marieelsavictoire@hotmail.com

English : Initiation Poterie

Come and learn or complete your pottery skills at a workshop in the heart of Honfleur. You’ll be able to try your hand at all three ceramic disciplines: decorating, throwing and/or molding. An à la carte workshop for everyone.

German : Initiation Poterie

Lernen Sie in einem Workshop im Herzen von Honfleur das Töpfern kennen oder vervollständigen Sie Ihre Töpferpraxis. Sie können sich in allen drei Disziplinen der Keramikkunst versuchen: Keramikdekor, Drehen und/oder Gießen. Ein Workshop à la carte und für jeden geeignet.

Italiano :

Venite a imparare o a migliorare le vostre abilità in ceramica in un laboratorio nel cuore di Honfleur. Potrete cimentarvi in tutte e tre le discipline della ceramica: decorazione di ceramiche, lavorazione e/o stampaggio. Un laboratorio à la carte adatto a tutti.

Espanol :

Venga a aprender o perfeccionar sus conocimientos de alfarería en un taller situado en el corazón de Honfleur. Podrá probar las tres disciplinas de la cerámica: decoración de cerámica, vaciado y/o moldeado. Un taller a la carta para todos los gustos.

