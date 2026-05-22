Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation poterie Mées

Initiation poterie Mées

Initiation poterie Mées samedi 6 juin 2026.

Adresse : 101 impasse les genêts

Ville : 40990 Mées

Département : Landes

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif

Mées

Initiation poterie

101 impasse les genêts Mées Landes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Venez découvrir le plaisir de créer de ses propres mains!
Apprenez les bases du modelage de la terre pas à pas jusqu’à l’application de la peinture.
Créez votre pièce unique à partir d’une base en cylindre, déclinable en pot à crayons ou pot à brosse à dents, mug ou photophore personnalisable!   .

101 impasse les genêts Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 65 83 21  peinstaceramique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation poterie

L’événement Initiation poterie Mées a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Grand Dax