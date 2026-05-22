Initiation poterie Mées
Initiation poterie Mées samedi 6 juin 2026.
Mées
Initiation poterie
101 impasse les genêts Mées Landes
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir le plaisir de créer de ses propres mains!
Apprenez les bases du modelage de la terre pas à pas jusqu’à l’application de la peinture.
Créez votre pièce unique à partir d’une base en cylindre, déclinable en pot à crayons ou pot à brosse à dents, mug ou photophore personnalisable! .
101 impasse les genêts Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 65 83 21 peinstaceramique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation poterie
L’événement Initiation poterie Mées a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Grand Dax