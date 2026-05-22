Mées

Initiation poterie

101 impasse les genêts Mées Landes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir le plaisir de créer de ses propres mains!

Apprenez les bases du modelage de la terre pas à pas jusqu’à l’application de la peinture.

Créez votre pièce unique à partir d’une base en cylindre, déclinable en pot à crayons ou pot à brosse à dents, mug ou photophore personnalisable! .

101 impasse les genêts Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 65 83 21 peinstaceramique@gmail.com

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English : Initiation poterie

L’événement Initiation poterie Mées a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Grand Dax