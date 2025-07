Initiation Poterie Montaigut-le-Blanc

Initiation Poterie Montaigut-le-Blanc vendredi 11 juillet 2025.

Initiation Poterie

7 Lieu-dit Le Grand Montaigut Montaigut-le-Blanc Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-07-11

Venez passer un moment convivial et ludique en famille.

Renaud et Marion vous accueillent pour une initiation ouvert à tous.

Vous découvrirez les techniques de bases pour façonner l’argile et repartirez avec vos créations.

Sur réservation. .

7 Lieu-dit Le Grand Montaigut Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 87 55 90 atelier.chatpotier@gmail.com

