Initiation punch needle Hobbies et compagnie Royan
Initiation punch needle Hobbies et compagnie Royan jeudi 12 février 2026.
Initiation punch needle
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-20
Découvrez le punch needle, une technique de broderie créative, accessible à tous, idéale pour se détendre et laisser libre cours à sa créativité.
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
English :
Discover punch needle, a creative embroidery technique accessible to all, ideal for relaxing and giving free rein to your creativity.
L’événement Initiation punch needle Royan a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie de Royan