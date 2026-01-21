Initiation punch needle Hobbies et compagnie Royan

Initiation punch needle

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-20

2026-02-12 2026-02-20

Découvrez le punch needle, une technique de broderie créative, accessible à tous, idéale pour se détendre et laisser libre cours à sa créativité.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

English :

Discover punch needle, a creative embroidery technique accessible to all, ideal for relaxing and giving free rein to your creativity.

