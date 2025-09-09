Initiation Qi Gong & Tai Chi Chuan Salle Bois Plaisant Le Bernard
Initiation Qi Gong & Tai Chi Chuan Salle Bois Plaisant Le Bernard mardi 9 septembre 2025.
Initiation Qi Gong & Tai Chi Chuan
Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 17:30:00
fin : 2025-09-09 19:00:00
Date(s) :
2025-09-09
.
Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26 Tccbernardais@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Initiation Qi Gong & Tai Chi Chuan Le Bernard a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral