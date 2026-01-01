Initiation Raquette Bureau Altika Bagnères-de-Bigorre
Initiation Raquette Bureau Altika Bagnères-de-Bigorre mercredi 28 janvier 2026.
Initiation Raquette
Bureau Altika BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-28 09:00:00
fin : 2026-01-28 12:30:00
2026-01-28
Initiation pour débutant de la raquette, dans un joli lieu.
A partir de 8ans niveau facile. Raquettes, bâtons inclus dans le prix.
30€ par personne. .
Bureau Altika BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 67 15 85
English :
Introduction to snowshoeing for beginners, in a beautiful setting.
