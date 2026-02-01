Initiation Raquette LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Initiation Raquette

LA MONGIE Bureau Altika Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 12:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Initiation pour débutant de la raquette, dans un joli lieu.

A partir de 8ans niveau facile. Raquettes, bâtons inclus dans le prix.

30€ par personne. .

LA MONGIE Bureau Altika Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 67 15 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to snowshoeing for beginners, in a beautiful setting.

L’événement Initiation Raquette Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65