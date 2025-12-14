Initiation Relaxation et Sophrologie Eaux-Bonnes
Initiation Relaxation et Sophrologie Eaux-Bonnes dimanche 11 janvier 2026.
Initiation Relaxation et Sophrologie
Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Détente de l’esprit et du corps Respiration profonde Assouplissement et Mobilisation articulaire. Pour Adultes. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme .
Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
English :
L’événement Initiation Relaxation et Sophrologie Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées