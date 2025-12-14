Initiation Relaxation et Sophrologie Eaux-Bonnes

Initiation Relaxation et Sophrologie Eaux-Bonnes dimanche 1 février 2026.

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

Détente de l’esprit et du corps Respiration profonde Assouplissement et Mobilisation articulaire. Pour Adultes. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme   .

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anim@eauxbonnes.fr

L’événement Initiation Relaxation et Sophrologie Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées