Initiation roller Capbreton

Initiation roller Capbreton mercredi 16 juillet 2025.

Initiation roller

Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Venez glisser et vous amuser en toute liberté avec Rym Senoussi !

Prêt de roller sur place.

Inscription sur capbreton.festik.net

Venez glisser et vous amuser en toute liberté avec Rym Senoussi !

Prêt de roller sur place.

Inscription sur capbreton.festik.net .

Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

Come glide and have fun in complete freedom with Rym Senoussi!

Rollerblades available on site.

Registration on capbreton.festik.net

German : Initiation roller

Rutschen Sie mit Rym Senoussi und haben Sie Spaß in aller Freiheit!

Rollerblades können vor Ort ausgeliehen werden.

Anmeldung unter capbreton.festik.net

Italiano :

Venite a scivolare e a divertirvi in piena libertà con Rym Senoussi!

Pattini a rotelle disponibili sul posto.

Iscrizione su capbreton.festik.net

Espanol : Initiation roller

¡Ven a deslizarte y divertirte con total libertad con Rym Senoussi!

Patines disponibles in situ.

Inscripción en capbreton.festik.net

L’événement Initiation roller Capbreton a été mis à jour le 2025-06-23 par OTI LAS