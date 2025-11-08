Initiation Rotax au Karting CKB à Autoreille Autoreille

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Karting CKB Autoreille Haute-Saône

Rendez-vous de 9h00 à 12h00 au CKB pour une initiation Rotax ! Initiation sur ‘Rotax Max Evo 2 temps 125 cm3’ dès 15 ans, pilotes expérimentés. Session de 8 minutes en 270 cm3, suivi de sessions de 10 mn en Rotax avec entre chaque session, un debriefing pour chaque participant ! Bar, Snack et restaurant disponible sur place.   .

Karting CKB Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 16 06 24 

