Initiation sabre laser Salle des fêtes Saint-Mathieu

Initiation sabre laser

Salle des fêtes 3 rue des écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Que la Force soit avec vous… à Saint-Mathieu ! Vous avez toujours rêvé de manier un sabre laser comme un vrai Jedi ? Venez vivre l’expérience !

Au programme Apprentissage des techniques de base Duels chorégraphiés & combats à la touche -Travail de concentration pour ressentir la Force…

Rejoigniez-nous pour une aventure hors du commun, sabre en main! En famille, entre amis ou en solo, pour éveiller le Jedi qui sommeille en nous !

Si le créneau est complet, une liste d’attente sera ouverte. En fonction de la demande, un deuxième créneau pourrait être proposé — n’hésitez pas à signaler votre intérêt ! .

Salle des fêtes 3 rue des écoles Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 06 83 49

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English : Initiation sabre laser

L’événement Initiation sabre laser Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Ouest Limousin