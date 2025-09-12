Initiation Salsa, puis on danse! à L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye

9 rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

2025-09-12

c’est salsa à l’Élabo de Paulette ! Préparez-vous à bouger et à profiter d’une soirée pleine de bonne humeur! Après l’initiation, place à la soirée dansante ensoleillée!

9 rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@riseup.net

English :

it’s salsa at Paulette’s Élabo! Get ready to get moving and enjoy a fun-filled evening! After the initiation, it’s time for a sunny dance party!

German :

c?est salsa à l’Élabo de Paulette! Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Bewegung und guter Laune vor! Nach der Einführung folgt ein sonniger Tanzabend!

Italiano :

è salsa a l’Élabo de Paulette! Preparatevi a muovervi e a godervi una serata all’insegna del buon umore! Dopo l’iniziazione, è il momento di una festa da ballo solare!

Espanol :

¡es salsa en l’Élabo de Paulette! Prepárate para moverte y disfrutar de una velada llena de buen humor Después de la iniciación, ¡es hora de una soleada fiesta de baile!

L’événement Initiation Salsa, puis on danse! à L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme