Initiation scrabble duplicate Rue Robert Larrieu Arzacq-Arraziguet

Rue Robert Larrieu Foyer Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Au profit du Téléthon initiation à cette variante du scrabble appelée duplicate. Le principe est simple, seul ou en groupe, tous les joueurs disposent des mêmes lettres pour trouver, parmi les mots possibles, celui qui rapporte le plus de points. Les dons récoltés seront intégralement reversés au Téléthon. .
Rue Robert Larrieu Foyer Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 54 72
