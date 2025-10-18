Initiation secourisme en famille Rue des Fauvettes Audenge

Initiation secourisme en famille Rue des Fauvettes Audenge samedi 18 octobre 2025.

Initiation secourisme en famille

Rue des Fauvettes Dojo Complexe Christiane Ballion Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le samedi 18 octobre, de 10H30 à 12H, l’association Nous Vous Ils vous donner rendez-vous au Dojo du complexe sportif Christiane Ballion pour une matinée dédiée au secourisme… en famille !

Destinée aux enfants à partir de la moyenne section, cette animation vous permettra, petits et grands, d’apprendre ensemble les bons réflexes en cas d’accident

Comment alerter les secours efficacement ?

Que faire en cas d’étouffement ou d’inconscience ?

Un atelier tout en douceur, dans une ambiance bienveillante et adaptée aux familles.

Participation 10€ par famille Tous les fonds récoltés seront reversés aux enfants des 3 écoles audengeoises.

Réservation obligatoire asso.nvi@gmail.com .

Rue des Fauvettes Dojo Complexe Christiane Ballion Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine asso.nvi@gmail.com

English : Initiation secourisme en famille

German : Initiation secourisme en famille

Italiano :

Espanol : Initiation secourisme en famille

L’événement Initiation secourisme en famille Audenge a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Coeur Bassin