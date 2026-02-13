INITIATION SELF-DÉFENSE FÉMININE, Salle Jean Bouin, Hazebrouck

INITIATION SELF-DÉFENSE FÉMININE Mardi 3 mars, 19h00 Salle Jean Bouin Nord

inscription / plus de 14 ans / public féminin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T19:00:00+01:00 – 2026-03-03T20:45:00+01:00

Fin : 2026-03-03T19:00:00+01:00 – 2026-03-03T20:45:00+01:00

Parce que savoir se défendre, c’est gagner en confiance, en assurance et en liberté.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le club Krav Maga Self-Défense Urbaine Hazebrouck organise un stage d’initiation 100 % féminin, accessible à toutes, pratiquantes ou non.

Mardi 3 mars 2026

19h15 – 20h45

Salle Jean Bouin – Hazebrouck

Techniques simples, efficaces, adaptées à la réalité

Aucun prérequis, juste l’envie d’apprendre

À partir de 14 ans

Stage gratuit – inscription obligatoire

Venez seule ou entre amies, partagez l’info, et rejoignez-nous pour un moment fort, utile et engagé

Salle Jean Bouin rue Warein Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 67 14 08 »}, {« type »: « email », « value »: « kravmaga.hazebrouck@gmail.com »}]

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le club Krav Maga Hazebrouck organise un stage d’initiation 100 % féminin, accessible à toutes, pratiquantes ou non.