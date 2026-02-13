INITIATION SELF-DÉFENSE FÉMININE, Salle Jean Bouin, Hazebrouck
INITIATION SELF-DÉFENSE FÉMININE, Salle Jean Bouin, Hazebrouck mardi 3 mars 2026.
INITIATION SELF-DÉFENSE FÉMININE Mardi 3 mars, 19h00 Salle Jean Bouin Nord
inscription / plus de 14 ans / public féminin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-03T19:00:00+01:00 – 2026-03-03T20:45:00+01:00
Fin : 2026-03-03T19:00:00+01:00 – 2026-03-03T20:45:00+01:00
Parce que savoir se défendre, c’est gagner en confiance, en assurance et en liberté.
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le club Krav Maga Self-Défense Urbaine Hazebrouck organise un stage d’initiation 100 % féminin, accessible à toutes, pratiquantes ou non.
Mardi 3 mars 2026
19h15 – 20h45
Salle Jean Bouin – Hazebrouck
Techniques simples, efficaces, adaptées à la réalité
Aucun prérequis, juste l’envie d’apprendre
À partir de 14 ans
Stage gratuit – inscription obligatoire
Venez seule ou entre amies, partagez l’info, et rejoignez-nous pour un moment fort, utile et engagé
Salle Jean Bouin rue Warein Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 67 14 08 »}, {« type »: « email », « value »: « kravmaga.hazebrouck@gmail.com »}]
