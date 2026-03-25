Initiation Self Défense Gratuite Hustle Paris TEP Duchêne Paris

Initiation Self Défense Gratuite Hustle Paris TEP Duchêne Paris

Initiation Self Défense Gratuite Hustle Paris TEP Duchêne Paris samedi 28 mars 2026.

Hustle Paris, porteur de projet pour « Paris Sportives », se réjouit de contribuer à cette initiative visant à encourager les femmes à utiliser les terrains de sport en accès libre. Nous sommes honorés de participer au programme « Transformations olympiques » et de travailler en partenariat avec la Ville de Paris pour promouvoir la pratique sportive féminine et la mixité dans notre ville. L’opération, qui a pour but de permettre aux femmes de pratiquer gratuitement une activité sportive dans la capitale, est une belle réussite.

Nous vous accueillons :

  • Samedi dans le 14eme de 14h à 16h
  • GRATUIT sur inscription
  • Pour les femmes

Cours initiation à l’auto défense pour les femmes accessible à toutes !
Du vendredi 27 mars 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :
samedi
de 14h00 à 15h30
gratuit sous condition

Remplir le formulaire, séance gratuite.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T15:00:00+01:00
fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T15:30:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T15:30:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T15:30:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T15:30:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T15:30:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T15:30:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T15:30:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T15:30:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T15:30:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T15:30:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:30:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T15:30:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T15:30:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T15:30:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T15:30:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T15:30:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T15:30:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T15:30:00+02:00;2026-08-08T14:00:00+02:00_2026-08-08T15:30:00+02:00;2026-08-15T14:00:00+02:00_2026-08-15T15:30:00+02:00;2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T15:30:00+02:00;2026-08-29T14:00:00+02:00_2026-08-29T15:30:00+02:00;2026-09-05T14:00:00+02:00_2026-09-05T15:30:00+02:00;2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T15:30:00+02:00;2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T15:30:00+02:00;2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T15:30:00+02:00

TEP Duchêne 144, rue Vercingétorix  75014 En face du Centre Paris Anim Angel ParaParis
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