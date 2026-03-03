Initiation self défense Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie
Initiation self défense Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie jeudi 19 mars 2026.
Initiation self défense
Espace de vie sociale 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
2026-03-19
L’espace de vie sociale vous invite à une initiation au self défense, réservé aux adultes.
Sur inscription. .
Espace de vie sociale 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 30 42 accueil.evsnotredame@gmail.com
English : Initiation self défense
