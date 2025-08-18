Initiation Skate & Trottinette rue Kennedy Bourcefranc-le-Chapus

Initiation Skate & Trottinette rue Kennedy Bourcefranc-le-Chapus lundi 18 août 2025.

Initiation Skate & Trottinette

rue Kennedy Skatepark Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-08-18 10:00:00
fin : 2025-08-18 17:00:00

Date(s) :
2025-08-18

Venez vous initier au skate et à la trottinette !
  .

rue Kennedy Skatepark Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 02 02  communication@bourcefranc-le-chapus.fr

English : Skateboard & Scooter initiation

Come and try your hand at skateboarding and scootering!

German : Einführung Skate & Trottinett

Kommen Sie und lernen Sie Skateboard und Roller fahren!

Italiano :

Venite a cimentarvi con lo skateboard e il monopattino!

Espanol : Iniciación al monopatín y al patinete

Ven a probar el monopatín y el patinete

L’événement Initiation Skate & Trottinette Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes