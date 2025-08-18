Initiation Skate & Trottinette rue Kennedy Bourcefranc-le-Chapus
Début : Lundi 2025-08-18 10:00:00
fin : 2025-08-18 17:00:00
2025-08-18
Venez vous initier au skate et à la trottinette !
rue Kennedy Skatepark Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 02 02 communication@bourcefranc-le-chapus.fr
English : Skateboard & Scooter initiation
Come and try your hand at skateboarding and scootering!
German : Einführung Skate & Trottinett
Kommen Sie und lernen Sie Skateboard und Roller fahren!
Italiano :
Venite a cimentarvi con lo skateboard e il monopattino!
Espanol : Iniciación al monopatín y al patinete
Ven a probar el monopatín y el patinete
