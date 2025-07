INITIATION SKATEBOARD Parvis Le Blizz Rennes

INITIATION SKATEBOARD Parvis Le Blizz Rennes mercredi 23 juillet 2025.

INITIATION SKATEBOARD Parvis Le Blizz Rennes Mercredi 23 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Groupe de 8 à 10 apprenants

Initiation skateboard, tout les mercredi de l’été

Dans le cadre de CET ETE A RENNES, notre association **RIDELIKESHARE** propose sur le skatepark devant la patinoire LE BLIZZ, des initiations gratuites de la pratique du Skateboard, de 16h à 18h, pour un public **à partir de 6 ans.**

Cela tout les mercredis de l’été !

Les innitiations encadrées par les moniteurs diplomés, durent environ 50min.

Nous avons les planches et les protections.

Groupes de 8/10 maximum.

Prérequis : Avoir des chaussures fermées / Prévoir de l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-23T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-23T17:30:00.000+02:00

1



Parvis Le Blizz Le Blizz, Avenue des Gayeulles, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine