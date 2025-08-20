INITIATION SKATEBOARD Parvis Le Blizz Rennes

INITIATION SKATEBOARD Parvis Le Blizz Rennes Mercredi 20 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Groupe de 8 à 10 apprenants

Initiation skateboard, tous les mercredis de l’été

Dans le cadre de CET ETE A RENNES, notre association **RIDELIKESHARE** propose sur le skatepark devant la patinoire LE BLIZZ, des initiations gratuites de la pratique du Skateboard, de 15h30 à 17h30, pour un public **à partir de 6 ans.**
Cela tous les mercredis de l’été !
Les innitiations encadrées par les moniteurs diplomés, durent environ 50min.
Nous avons les planches et les protections.
Groupes de 8/10 maximum.
Prérequis : Avoir des chaussures fermées / Prévoir de l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-08-20T16:00:00.000+02:00
Fin : 2025-08-20T18:00:00.000+02:00

Parvis Le Blizz Le Blizz, Avenue des Gayeulles, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine