INITIATION SKATEBOARD Parvis Le Blizz Rennes

INITIATION SKATEBOARD Parvis Le Blizz Rennes mercredi 27 août 2025.

INITIATION SKATEBOARD Parvis Le Blizz Rennes Mercredi 27 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Groupe de 8 à 10 apprenants

Initiation skateboard, tous les mercredis de l’été

Dans le cadre de CET ETE A RENNES, notre association **RIDELIKESHARE** propose sur le skatepark devant la patinoire LE BLIZZ, des initiations gratuites de la pratique du Skateboard, de 15h30 à 17h30, pour un public **à partir de 6 ans.**

Cela tous les mercredis de l’été !

Les innitiations encadrées par les moniteurs diplomés, durent environ 50min.

Nous avons les planches et les protections.

Groupes de 8/10 maximum.

Prérequis : Avoir des chaussures fermées / Prévoir de l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-27T18:00:00.000+02:00

1



Parvis Le Blizz Le Blizz, Avenue des Gayeulles, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine