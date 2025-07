INITIATION SLACK LINE Font-Romeu-Odeillo-Via

INITIATION SLACK LINE Font-Romeu-Odeillo-Via lundi 4 août 2025.

INITIATION SLACK LINE

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-04 17:00:00

fin : 2025-08-04 18:00:00

2025-08-04

Venez découvrir l’univers de la Slack line. Nos moniteurs passionnés vous transmettront les trucs et astuces pour améliorer votre équilibre dans le respect des valeurs de la discipline bien-être, confiance en soi, sécurité, partage, entraide, bienv…

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

Come and discover the world of Slack line. Our passionate instructors will pass on tips and tricks to help you improve your balance, while respecting the values of the discipline: well-being, self-confidence, safety, sharing, mutual aid, good living…

German :

Entdecken Sie die Welt der Slackline. Unsere leidenschaftlichen Lehrer werden Ihnen Tipps und Tricks vermitteln, um Ihr Gleichgewicht zu verbessern und dabei die Werte der Disziplin zu respektieren: Wohlbefinden, Selbstvertrauen, Sicherheit, Teilen, gegenseitige Hilfe, Wohlbefinden, …

Italiano :

Venite a scoprire il mondo della Slack line. I nostri appassionati istruttori vi daranno consigli e trucchi per migliorare il vostro equilibrio nel rispetto dei valori della disciplina: benessere, fiducia in se stessi, sicurezza, condivisione, aiuto reciproco, buon vivere, ecc.

Espanol :

Venga a descubrir el mundo del Slack line. Nuestros apasionados monitores te darán consejos y trucos para mejorar tu equilibrio respetando los valores de la disciplina: bienestar, confianza en uno mismo, seguridad, compartir, ayuda mutua, buena convivencia, etc.

