Initiation & Soirée West Coast Swing La Fraterne Couëron
Initiation & Soirée West Coast Swing La Fraterne Couëron mercredi 3 septembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-09-03 19:00 – 22:30
Gratuit : non Entrée soirée prix libre consommation de courtoisie. Adulte
Venez essayer cette danse à 2 moderne et ludique sur toutes les musiques que vous aimez ! Seul, en couple ou entre amis, vous êtes les bienvenus. Public : adultes Initiation gratuite (sans inscription) de 19h à 20h Soirée West Coast Swing de 20h à 22h30
La Fraterne Couëron 44220
0644759961 https://bento.me/nantes-west