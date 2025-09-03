Initiation & Soirée West Coast Swing La Fraterne Couëron

Initiation & Soirée West Coast Swing La Fraterne Couëron mercredi 3 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-03 19:00 – 22:30

Gratuit : non Entrée soirée prix libre consommation de courtoisie. Adulte

Venez essayer cette danse à 2 moderne et ludique sur toutes les musiques que vous aimez ! Seul, en couple ou entre amis, vous êtes les bienvenus. Public : adultes Initiation gratuite (sans inscription) de 19h à 20h Soirée West Coast Swing de 20h à 22h30

La Fraterne Couëron 44220

0644759961 https://bento.me/nantes-west