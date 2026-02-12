Initiation Stop Motion Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Initiation Stop Motion

Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Image par image les enfants apprennent les techniques pour créer un mini film et mettre en scène des objets, jouets, guidés par leur imagination !

Animé par Zoé, Stop Motion est un atelier pour donner vie aux objets, jouets, mettre en mouvement, raconter une histoire, créer des scènes, déplacer les personnages image par image et découvrir la magie de l’animation. .

Bar à jeux Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation Stop Motion

Frame by frame, children learn how to create a mini-movie using objects and toys, guided by their imagination!

L’événement Initiation Stop Motion Soustons a été mis à jour le 2026-02-09 par OTI LAS