Initiation String Art Chaillé-les-Marais
Initiation String Art Chaillé-les-Marais samedi 11 octobre 2025.
Initiation String Art
28 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Vendée
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
2025-10-11
Initiation String Art
As-tu déjà essayé le String Art ???
La médiathèque Léode est fière d’inviter les 6 ans et + à venir créer des œuvres originales avec Lucie et Anita.
Penses à t’inscrire avant le 10 octobre 2025 .
28 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 93 91 73 mediatheque@chaille-les-marais.fr
English :
String Art Initiation
German :
Einführung String Art
Italiano :
Iniziazione all’arte delle corde
Espanol :
Iniciación al Arte de Cuerda
