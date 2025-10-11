Initiation String Art Chaillé-les-Marais

Initiation String Art Chaillé-les-Marais samedi 11 octobre 2025.

Initiation String Art

28 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :
2025-10-11

Initiation String Art
As-tu déjà essayé le String Art ???
La médiathèque Léode est fière d’inviter les 6 ans et + à venir créer des œuvres originales avec Lucie et Anita.

Penses à t’inscrire avant le 10 octobre 2025   .

28 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 93 91 73  mediatheque@chaille-les-marais.fr

English :

String Art Initiation

German :

Einführung String Art

Italiano :

Iniziazione all’arte delle corde

Espanol :

Iniciación al Arte de Cuerda

L’événement Initiation String Art Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud