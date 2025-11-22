Initiation sur les traces des mamifères des Hautes-Pyrénées PUYDARRIEUX Puydarrieux

Venez vous initiez le temps d’une journée à la reconnaissance des traces et indices des grands mammifères sauvages des Hautes-Pyrénées. Avec la présence d’un guide naturaliste, le stage est basé sur des séances théoriques en salle et des moments de terrain avec reconnaissance direct et utilisation de matériel spécifique (piège photographique, jumelles, monoculaire thermique).

Avec inscription 75€ plein tarif, 65 € adhérent.

Repas non compris mais possibilité de réserver un repas (17 €).

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Come and spend a day learning how to recognize the tracks and signs of large wild mammals in the Hautes-Pyrénées. In the presence of a naturalist guide, the course is based on theory sessions in the classroom and « field » sessions with direct recognition and use of specific equipment (camera trap, binoculars, thermal monocular).

With registration: 75? full price, 65? member price.

Meal not included, but possibility of reserving a meal (17?).

German :

Lernen Sie einen Tag lang, wie man Spuren und Indizien von großen wilden Säugetieren in den Hautes-Pyrénées erkennt. Der Kurs wird von einem Naturführer begleitet und besteht aus theoretischen Sitzungen im Saal und Momenten im Gelände, in denen Sie die Spuren direkt erkennen und spezielle Ausrüstung benutzen (Fotofalle, Fernglas, Wärmebildkamera).

Mit Anmeldung: 75 ? Vollpreis, 65 ? für Mitglieder.

Mittagessen nicht inbegriffen, aber es besteht die Möglichkeit, ein Essen zu buchen (17 ?).

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata per imparare a riconoscere le tracce e i segni dei grandi mammiferi selvatici negli Hautes-Pyrénées. Condotto da una guida naturalistica, il corso si basa su sessioni teoriche in aula e sessioni « sul campo » con ricognizioni dirette e l’utilizzo di attrezzature speciali (trappole fotografiche, binocoli, monocoli termici).

Con iscrizione: 75? prezzo intero, 65? prezzo socio.

Il pasto non è incluso, ma è possibile prenotarlo (17?).

Espanol :

Venga a pasar un día aprendiendo a reconocer las huellas y señales de los grandes mamíferos salvajes de los Altos Pirineos. Dirigido por un guía de naturaleza, el curso se basa en sesiones teóricas en el aula y sesiones « de campo » con reconocimiento directo y utilización de equipos especiales (cámaras trampa, prismáticos, monoculares térmicos).

Con inscripción: 75? precio completo, 65? precio socio.

Comida no incluida, pero se puede reservar una comida (17?).

