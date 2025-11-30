Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

INITIATION SWING Montpellier

32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Le Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School t’invitent à un RDV 100% Swing !
– 19h Warm up Swing avec DJ DR SWING
– 19h30 Initiation swing solo
– Soirée 100% Swing gratuite à partir de 20h15 !   .

32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83 

English :

Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School invite you to a 100% Swing event!

German :

Das Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School laden dich zu einem 100% Swing Dinner ein!

Italiano :

Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School vi invitano ad un appuntamento 100% Swing!

Espanol :

¡Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School te invitan a una cita 100% Swing!

