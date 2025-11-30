INITIATION SWING Montpellier
INITIATION SWING Montpellier dimanche 30 novembre 2025.
INITIATION SWING
32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Le Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School t’invitent à un RDV 100% Swing !
Le Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School t’invitent à un RDV 100% Swing !
– 19h Warm up Swing avec DJ DR SWING
– 19h30 Initiation swing solo
– Soirée 100% Swing gratuite à partir de 20h15 ! .
32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83
English :
Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School invite you to a 100% Swing event!
German :
Das Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School laden dich zu einem 100% Swing Dinner ein!
Italiano :
Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School vi invitano ad un appuntamento 100% Swing!
Espanol :
¡Ninkasi Montpellier & Swing Cat Dance School te invitan a una cita 100% Swing!
L’événement INITIATION SWING Montpellier a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT MONTPELLIER