Initiation tablette numérique et smartphone activité seniors Rue du Lay La Réorthe mardi 6 janvier 2026.
Initiation tablette numérique et smartphone activité seniors
Rue du Lay Mairie de la Réorthe La Réorthe Vendée
Début : 2026-01-06 10:00:00
fin : 2026-01-20 12:00:00
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27
Un cycle de 10 séances pour s’initier au numérique.
Découvrir la tablette tactile ou le smartphone
Se familiariser avec la saisie de texte, le clavier tactile ;
Se connecter au wifi, faire une recherche sur Internet ;
Créer une adresse mail, écrire et envoyer un e-mail ;
Utiliser la fonction photo et vidéo
Se familiariser avec le store (rechercher, sélectionner, télécharger une application…) ;
Utiliser YouTube et WhatsApp
Faire des achats en ligne en toute sécurité ;
Apprivoiser l’accès aux droits sur Internet.
Cycle de 10 séances
Important les séances s’adressent aux débutants.
Une tablette numérique est mise à disposition pour les personnes non équipées.
Gratuit
Inscription auprès de l’ASEPT .
Rue du Lay Mairie de la Réorthe La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 02404138
English :
A cycle of 10 sessions to introduce you to digital technology.
