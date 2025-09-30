Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors Salle des fêtes du Bourg Château-Guibert

Salle des fêtes du Bourg 1 bis rue du Calvaire Château-Guibert Vendée

Début : 2025-09-30 10:00:00

fin : 2025-12-09 12:00:00

2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16

Un cycle de 10 séances pour s’initier au numérique.

Découvrir la tablette tactile ou le smartphone

Se familiariser avec la saisie de texte, le clavier tactile ;

Se connecter au wifi, faire une recherche sur Internet ;

Créer une adresse mail, écrire et envoyer un e-mail ;

Utiliser la fonction photo et vidéo

Se familiariser avec le store (rechercher, sélectionner, télécharger une application…) ;

Utiliser YouTube et WhatsApp

Faire des achats en ligne en toute sécurité ;

Apprivoiser l’accès aux droits sur Internet.

Cycle de 10 séances

Important les séances s’adressent aux débutants.

Une tablette numérique est mise à disposition pour les personnes non équipées.

Tarif(s)

Gratuit

Contact(s)

Inscription auprès de l’ASEPT .

Salle des fêtes du Bourg 1 bis rue du Calvaire Château-Guibert 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 38 53

English :

A cycle of 10 sessions to introduce you to digital technology.

German :

Ein Zyklus von 10 Sitzungen, um sich mit der digitalen Welt vertraut zu machen.

Italiano :

Una serie di 10 sessioni per introdurvi alla tecnologia digitale.

Espanol :

Una serie de 10 sesiones para iniciarte en la tecnología digital.

L’événement Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors Château-Guibert a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud