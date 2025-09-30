Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors Salle des fêtes du Bourg Château-Guibert
Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors
Salle des fêtes du Bourg 1 bis rue du Calvaire Château-Guibert Vendée
Début : 2025-09-30 10:00:00
fin : 2025-12-09 12:00:00
2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16
Un cycle de 10 séances pour s’initier au numérique.
Découvrir la tablette tactile ou le smartphone
Se familiariser avec la saisie de texte, le clavier tactile ;
Se connecter au wifi, faire une recherche sur Internet ;
Créer une adresse mail, écrire et envoyer un e-mail ;
Utiliser la fonction photo et vidéo
Se familiariser avec le store (rechercher, sélectionner, télécharger une application…) ;
Utiliser YouTube et WhatsApp
Faire des achats en ligne en toute sécurité ;
Apprivoiser l’accès aux droits sur Internet.
Cycle de 10 séances
Important les séances s’adressent aux débutants.
Une tablette numérique est mise à disposition pour les personnes non équipées.
Tarif(s)
Gratuit
Contact(s)
Inscription auprès de l’ASEPT .
+33 2 40 41 38 53
English :
A cycle of 10 sessions to introduce you to digital technology.
German :
Ein Zyklus von 10 Sitzungen, um sich mit der digitalen Welt vertraut zu machen.
Italiano :
Una serie di 10 sessioni per introdurvi alla tecnologia digitale.
Espanol :
Una serie de 10 sesiones para iniciarte en la tecnología digital.
