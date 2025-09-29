Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors Médiathèque Pierre Menanteau Luçon
Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors Médiathèque Pierre Menanteau Luçon lundi 29 septembre 2025.
Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors
Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée
Début : 2025-09-29 14:00:00
fin : 2025-11-24 16:00:00
2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-11-03 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15 2026-01-05
Un cycle de 10 séances pour s’initier au numérique.
Découvrir la tablette tactile ou le smartphone
Se familiariser avec la saisie de texte, le clavier tactile ;
Se connecter au wifi, faire une recherche sur Internet ;
Créer une adresse mail, écrire et envoyer un e-mail ;
Utiliser la fonction photo et vidéo
Se familiariser avec le store (rechercher, sélectionner, télécharger une application…) ;
Utiliser YouTube et WhatsApp
Faire des achats en ligne en toute sécurité ;
Apprivoiser l’accès aux droits sur Internet.
Cycle de 10 séances
Important les séances s’adressent aux débutants.
Une tablette numérique est mise à disposition pour les personnes non équipées.
Gratuit
Inscription auprès de l’ASEPT .
Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 38 53
English :
A cycle of 10 sessions to introduce you to digital technology.
German :
Ein Zyklus von 10 Sitzungen, um sich mit der digitalen Welt vertraut zu machen.
Italiano :
Una serie di 10 sessioni per introdurvi alla tecnologia digitale.
Espanol :
Una serie de 10 sesiones para iniciarte en la tecnología digital.
