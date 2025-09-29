Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors Médiathèque Pierre Menanteau Luçon

Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors Médiathèque Pierre Menanteau Luçon lundi 29 septembre 2025.

Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors

Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée

Début : 2025-09-29 14:00:00

fin : 2025-11-24 16:00:00

2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-11-03 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15 2026-01-05

Un cycle de 10 séances pour s’initier au numérique.

Découvrir la tablette tactile ou le smartphone

Se familiariser avec la saisie de texte, le clavier tactile ;

Se connecter au wifi, faire une recherche sur Internet ;

Créer une adresse mail, écrire et envoyer un e-mail ;

Utiliser la fonction photo et vidéo

Se familiariser avec le store (rechercher, sélectionner, télécharger une application…) ;

Utiliser YouTube et WhatsApp

Faire des achats en ligne en toute sécurité ;

Apprivoiser l’accès aux droits sur Internet.

Cycle de 10 séances

Important les séances s’adressent aux débutants.

Une tablette numérique est mise à disposition pour les personnes non équipées.

Gratuit

Inscription auprès de l’ASEPT .

Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 38 53

A cycle of 10 sessions to introduce you to digital technology.

Ein Zyklus von 10 Sitzungen, um sich mit der digitalen Welt vertraut zu machen.

Una serie di 10 sessioni per introdurvi alla tecnologia digitale.

Una serie de 10 sesiones para iniciarte en la tecnología digital.

