Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors Médiathèque Pierre Menanteau Luçon

Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors
Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée
Début : 2026-01-05 14:00:00
fin : 2026-01-05 16:00:00
2026-01-05
Un cycle de 10 séances pour s’initier au numérique.
Découvrir la tablette tactile ou le smartphone
Se familiariser avec la saisie de texte, le clavier tactile ;
Se connecter au wifi, faire une recherche sur Internet ;
Créer une adresse mail, écrire et envoyer un e-mail ;
Utiliser la fonction photo et vidéo
Se familiariser avec le store (rechercher, sélectionner, télécharger une application…) ;
Utiliser YouTube et WhatsApp
Faire des achats en ligne en toute sécurité ;
Apprivoiser l’accès aux droits sur Internet.
Cycle de 10 séances
Important les séances s’adressent aux débutants.
Une tablette numérique est mise à disposition pour les personnes non équipées.
Tarif(s)
Gratuit
Contact(s)
Inscription auprès de l’ASEPT .
Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 38 53
English :
A cycle of 10 sessions to introduce you to digital technology.
