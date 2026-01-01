Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors Médiathèque Pierre Menanteau Luçon

Initiation tablette numérique et smartphone activités seniors

Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l'Adjudant Barrois Luçon Vendée

Tarif : – –

Date :

2026-01-05 14:00:00

2026-01-05 16:00:00

Date(s) :

2026-01-05

Un cycle de 10 séances pour s’initier au numérique.

Découvrir la tablette tactile ou le smartphone

Se familiariser avec la saisie de texte, le clavier tactile ;

Se connecter au wifi, faire une recherche sur Internet ;

Créer une adresse mail, écrire et envoyer un e-mail ;

Utiliser la fonction photo et vidéo

Se familiariser avec le store (rechercher, sélectionner, télécharger une application…) ;

Utiliser YouTube et WhatsApp

Faire des achats en ligne en toute sécurité ;

Apprivoiser l’accès aux droits sur Internet.

Cycle de 10 séances

Important les séances s’adressent aux débutants.

Une tablette numérique est mise à disposition pour les personnes non équipées.

Tarif(s)

Gratuit

Contact(s)

Inscription auprès de l’ASEPT .

Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 38 53

English :

A cycle of 10 sessions to introduce you to digital technology.

