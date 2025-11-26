Initiation Taïso TÉLÉTHON Salle du dojo Yssingeaux
Salle du dojo Complexe Omnisports de Choumouroux (COC) Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-11-26 18:40:00
fin : 2025-11-26 20:00:00
Initiation Taïso au dojo du COC de 18h40 à 20h. Participation libre au profit du Téléthon.
.
English :
Taïso initiation at the COC dojo from 18h40 to 20h. Free participation in aid of the Telethon.
German :
Einführung in das Taio im Dojo des COC von 18:40 bis 20:00 Uhr. Freie Teilnahme zugunsten des Telethon.
Italiano :
Introduzione al Taïso presso il dojo del COC dalle 18.40 alle 20.00. Partecipazione gratuita a favore di Telethon.
Espanol :
Iniciación al Taïso en el dojo del COC de 18h40 a 20h00. Participación gratuita a beneficio del Teletón.
