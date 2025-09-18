Initiation Tango Argentin Salle des Fêtes Luçon

Initiation Tango Argentin Salle des Fêtes Luçon jeudi 18 septembre 2025.

Initiation Tango Argentin

Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 19:30:00

Date(s) :

2025-09-18

Initiation Gratuite au Tango Salle des fêtes

Portes ouvertes, initiation gratuite et démonstration Tango Argentin Salle des fêtes de Luçon .

Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 18 42 04 16 caminatango@orange.fr

English :

Free Tango initiation Salle des fêtes

German :

Kostenlose Einführung in den Tango Festsaal

Italiano :

Iniziazione gratuita al tango Salle des fêtes

Espanol :

Iniciación gratuita al tango Salle des fêtes

L’événement Initiation Tango Argentin Luçon a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud