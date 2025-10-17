Initiation Tango Le Plongeoir Le Mans

Initiation Tango

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06 21:00:00

Initiation Tango avec les Barjos du Tango

Prolongez votre soirée avec une initiation tango sous le Chapiteau.

Après un Rendez-vous avec les artistes, les tapis et les agrès laissent place à la piste de danse.

Encadrés par les chorégraphes de l’association de tango argentin, les Barjos du Tango, venez découvrir cette discipline.

Cette soirée d’initiation est l’occasion parfaite de passer un moment chaleureux et festif sur une note de passion et de partage. .

English :

Tango initiation with Les Barjos du Tango

German :

Tango-Einführung mit den Barjos du Tango

Italiano :

Iniziazione al tango con Les Barjos du Tango

Espanol :

Iniciación al tango con Les Barjos du Tango

