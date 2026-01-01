INITIATION TANGO SILLON DANSÉ !

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

On vous propose une nouvelle soirée d’initiation au tango argentin à prix libre samedi 31 janvier avec Laurent et Hélène, dans le respect de chacun.e et de tou.te.s et la convivialité, comme toujours ! Quels que soient votre âge, votre niveau de pratique et votre condition physique, venez découvrir (ou vous remémorer) les bases et les spécificités de cette danse à deux, et vous essayer à cette dan

On vous propose une nouvelle soirée d’initiation au tango argentin à prix libre samedi 31 janvier avec Laurent et Hélène, dans le respect de chacun.e et de tou.te.s et la convivialité, comme toujours ! Quels que soient votre âge, votre niveau de pratique et votre condition physique, venez découvrir (ou vous remémorer) les bases et les spécificités de cette danse à deux, et vous essayer à cette danse très codifiée où l’improvisation a, paradoxalement, toute sa place…

Alors, n’hésitez pas à venir danser… le tango bien sûr, mais aussi la salsa, le swing ou le rock par moments pendant la soirée, pour profiter pleinement de ce moment privilégié où le Sillon Lauzé se transforme en dancing de qualité ! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re offering another free evening of Argentine tango initiation on Saturday January 31st with Laurent and Hélène, in a spirit of mutual respect and conviviality, as always! Whatever your age, level of experience or physical condition, come and discover (or reminisce about) the basics and specifics of this dance for two, and try your hand at it

L’événement INITIATION TANGO SILLON DANSÉ ! Marvejols a été mis à jour le 2026-01-19 par 48-OT Gévaudan Destination