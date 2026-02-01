Initiation tarot de Marseille ! Les Bucoliques Le Tréport


Tarif : 10 €
10:30:00
12:00:00
28 février 2026
Si le tarot vous intrigue mais que vous ne savez pas comment l’aborder, si vous cherchez un outil d’introspection, cet atelier est pour vous ! Avec Léa. Participation 10 € Sur inscription. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
