Initiation tarot de Marseille ! Les Bucoliques Le Tréport

Initiation tarot de Marseille !

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Si le tarot vous intrigue mais que vous ne savez pas comment l’aborder, si vous cherchez un outil d’introspection, cet atelier est pour vous ! Avec Léa. Participation 10 € Sur inscription. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation tarot de Marseille !

L’événement Initiation tarot de Marseille ! Le Tréport a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers