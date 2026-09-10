Initiation teinture végétale et Shibori L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien
samedi 24 octobre 2026 · L’Atelier (pARenThèse) · Bouteilles-Saint-Sébastien
Informations pratiques
Bouteilles-Saint-Sébastien
Initiation teinture végétale et Shibori
L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne
Tarif : 95 – 95 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Initiation à la teinture végétale et au Shibori (pliages et motifs) sur tissu (coton et lin).
Stage de 6h : 10h-13h/14h-17h – Dès 15 ans.
Tarif : 95 €.
Tout le matériel nécessaire est fourni.
Réservation obligatoire.
Stage d’initiation aux couleurs végétales et au Shibori. Découverte de la teinture végétale à partir de plantes et déchets culinaires (oignon, avocat, eucalyptus…) sur fibres cellulosiques (coton et lin) et réalisation de motifs en réserve par pliages = Shibori.
A partir de 15 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.
Journée complète (6h) : 10h-13h/14h-17h.
Tarif : 95 €.
Réservation obligatoire. .
L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com
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English : Initiation teinture végétale et Shibori
Introduction to plant-based dyeing and Shibori (folding techniques and patterns) on fabric (cotton and linen).
6-hour workshop: 10 a.m.–1 p.m. / 2 p.m.–5 p.m. – Ages 15 and up.
Price: 95 €.
All necessary materials are provided.
Reservations required.
L’événement Initiation teinture végétale et Shibori Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-09-10 par Val de Dronne
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