Initiation teinture végétale et Shibori L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien

Informations pratiques

Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation teinture végétale et Shibori

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne

Tarif : 95 – 95 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Initiation à la teinture végétale et au Shibori (pliages et motifs) sur tissu (coton et lin).

Stage de 6h : 10h-13h/14h-17h – Dès 15 ans.

Tarif : 95 €.

Tout le matériel nécessaire est fourni.

Réservation obligatoire.

Stage d’initiation aux couleurs végétales et au Shibori. Découverte de la teinture végétale à partir de plantes et déchets culinaires (oignon, avocat, eucalyptus…) sur fibres cellulosiques (coton et lin) et réalisation de motifs en réserve par pliages = Shibori.

A partir de 15 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.

Journée complète (6h) : 10h-13h/14h-17h.

Tarif : 95 €.

Réservation obligatoire. .

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com

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English : Initiation teinture végétale et Shibori

Introduction to plant-based dyeing and Shibori (folding techniques and patterns) on fabric (cotton and linen).

6-hour workshop: 10 a.m.–1 p.m. / 2 p.m.–5 p.m. – Ages 15 and up.

Price: 95 €.

All necessary materials are provided.

Reservations required.

L’événement Initiation teinture végétale et Shibori Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-09-10 par Val de Dronne