Initiation Tetra Pak Stage de 3h à partir de 6 ans L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien

Informations pratiques

Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation Tetra Pak Stage de 3h à partir de 6 ans

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Stage d’initiation et découverte de la gravure sur Tetra Pak.

Présentation rapide de la technique et de ses particularités.

Recherche de vos idées et dessin; réalisation des plaques et gravures sur Tetra Pak et des encrages et tirages.

Durée du stage: 3h.

Tarif 45€

Réservation obligatoire.

Stage d’initiation et découverte de la gravure sur Tetra Pak.

Présentation rapide de la technique et de ses particularités.

Recherche de vos idées et dessin; réalisation des plaques et gravures sur Tetra Pak et des encrages et tirages.

Durée du stage: 3h.

Tarif 45€

Réservation obligatoire. .

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com

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English : Initiation Tetra Pak Stage de 3h à partir de 6 ans

Introductory workshop on Tetra Pak engraving.

Brief overview of the technique and its unique features.

Brainstorming ideas and sketching; creating plates and engravings on Tetra Pak, as well as inking and printing.

Workshop duration: 3 hours.

Price: 45?

Reservations required.

L’événement Initiation Tetra Pak Stage de 3h à partir de 6 ans Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne