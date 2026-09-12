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AGENDA · Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation Tetra Pak Stage de 3h à partir de 6 ans L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien

dimanche 18 octobre 2026 · L’Atelier (pARenThèse) · Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation Tetra Pak Stage de 3h à partir de 6 ans L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
L’Atelier (pARenThèse)
Adresse
137 Chemin de la Renardière
Ville
24320 Bouteilles-Saint-Sébastien
Département
Dordogne
Tarif

Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation Tetra Pak Stage de 3h à partir de 6 ans

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Stage d’initiation et découverte de la gravure sur Tetra Pak.
Présentation rapide de la technique et de ses particularités.
Recherche de vos idées et dessin; réalisation des plaques et gravures sur Tetra Pak et des encrages et tirages.
Durée du stage: 3h.
Tarif 45€
Réservation obligatoire.
Stage d’initiation et découverte de la gravure sur Tetra Pak.
Présentation rapide de la technique et de ses particularités.
Recherche de vos idées et dessin; réalisation des plaques et gravures sur Tetra Pak et des encrages et tirages.
Durée du stage: 3h.
Tarif 45€
Réservation obligatoire.   .

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03  atelierparenthese33@gmail.com

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English : Initiation Tetra Pak Stage de 3h à partir de 6 ans

Introductory workshop on Tetra Pak engraving.
Brief overview of the technique and its unique features.
Brainstorming ideas and sketching; creating plates and engravings on Tetra Pak, as well as inking and printing.
Workshop duration: 3 hours.
Price: 45?
Reservations required.

L’événement Initiation Tetra Pak Stage de 3h à partir de 6 ans Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne

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